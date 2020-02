Los jóvenes latinoamericanos que cruzarán el Atlántico en velero por el medio ambiente

Un grupo de 18 jóvenes de América Latina y El Caribe zarparán en un velero desde Cartagena, el próximo 21 de febrero, con rumbo a Europa en una travesía de dos meses. ¿El motivo? Llamar la atención y compartir sus preocupaciones sobre la crisis climática con las particularidades de nuestra región.

Un grupo de jóvenes activistas por el medio ambiente, principalmente de América Latina y El Caribe, están organizando un viaje en velero desde Colombia hacia Europa, saliendo de Cartagena de Indias el próximo 21 de febrero. Su objetivo es hacer visibles las preocupaciones propias de la región frente a la crisis climática.

“El proyecto Sail For Climate Action surgió con la idea de que el movimiento juvenil por el clima reconozca las diferencias históricas entre el norte y el sur global, y sea capaz de dar voz a todos los actores para ser verdaderamente representativo. En ese sentido, se abre la oportunidad para que jóvenes indígenas y de minorías que se encuentren en América Latina y El Caribe puedan tener una plataforma para alzar sus voces en lugares de poder y compartir sus historias”, explica Andrés Cabanzo, estudiante de Ingeniería en Energías de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, miembro del equipo organizador del proyecto y quien hace parte del movimiento en Colombia PactoXElClima y del movimiento de Jóvenes Latinoamericanos y Caribeños frente al cambio Climático (Clic).

La travesía desde Cartagena hacia Ámsterdam (Países Bajos) -en la que participarán dos jóvenes colombianas y 16 jóvenes de otras partes de la región- tendrá una duración de dos meses. Tras su salida pasarán por Port Antonio, en Jamaica; la isla de Bermuda, la Región Autónoma de las Azores, la ciudad francesa de Brest y IJmuiden, en Países Bajos.

En los dos meses abordo, los participantes harán parte de un programa de creación de capacidades en el que aprenderán sobre política internacional de cambio climático, la biodiversidad en Latinoamérica y harán un intercambio de saberes y competencias. También tendrán un “Think Tank” (tanque de pensamiento) en el que, a partir de los conocimientos y experiencias personales, todos estarán proponiendo nuevas ideas. Estos talleres buscarán desarrollar estrategias y competencias para que los participantes puedan comprometerse eficazmente y generar nuevas acciones.

“Vivir en un barco crea un fuerte sentido de comunidad debido a la intensidad y duración del tiempo que pasamos juntos. Esta será una oportunidad para que los participantes desarrollen una red de jóvenes de LAC de una manera diferente a otros proyectos”, explican los organizadores del evento.

Laura Muñoz nunca ha montado en velero. Con 23 años y egresada de Comunicación Social Audiovisual y Multimedia de la Universidad de la Sabana, es una de las colombianas que podrá viajar hacia Europa de manera sostenible. Se presentó con otros 200 participantes a la convocatoria de “Sail For Climate Action” en la que, finalmente, resultó seleccionada y con un apoyo económico para realizar el viaje. Ahora, junto a los demás tripulantes, tendrá que cumplir con tareas diarias a bordodel velero, entre las que se encuentran los relojes de vela, turnos de cocina y deberes de limpieza.

Muñoz empezó desde hace un año a liderar y a coordinar el movimiento Fridays For Future (que nació en Suecia con la activista Greta Thunberg) en Bogotá. Sin embargo, mientras pasaban los meses se dio cuenta de que las características de Colombia hacían que el movimiento fuera diferente al europeo. “Nosotros no podemos hacer ‘strikes’ todos los viernes porque a los niños del colegio aquí no los dejan salir como allá. O los papás no dejan que sus hijos vayan al centro o a la Plaza de Bolívar, porque son espacios muy estigmatizados”, cuenta. “Ahí nos dimos cuenta que teníamos particularidades distintas”.

Además, “los incendios en los páramos y las heladas que están acabando los cultivos de nuestros campesinos nos hacen ver que aquí en Colombia y en muchos países del trópico ya estamos viviendo los impactos del cambio climático. No es una cuestión solo a futuro, sino que ya está pasando, por eso queremos ir a hacer visible esto”, explica la activista. “En Europa, los movimientos ambientalistas están muy conectados entre ellos, pero no son conscientes de lo que está pasando a este lado del mundo, por eso nosotros queremos ir a mostrar nuestra realidad y que sean conscientes de las diferencias”.

Al llegar a Europa, los participantes recorrerán algunas universidades, organizaciones e instituciones, como la Universidad de Bristol (Reino Unido) en donde compartirán sus historias. Al final del viaje, entre el 31 de mayo y el 10 de junio, asistirán a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (formalmente llamada la 52ª sesión de los órganos subsidiarios de la CMNUCC, mejor conocida como conferencia Intercesional), en Bonn, Alemania.

“La participación en la conferencia permite a los jóvenes expresar sus preocupaciones sobre la crisis climática, incluidos los impactos actuales del cambio climático que afectan a nuestras comunidades. También sirve como una oportunidad para hacer que sus gobiernos rindan cuentas de sus compromisos con la acción climática”, explican desde Sail For Climate Action.

A pesar de la diversidad de los participantes, su mensaje es el mismo: “la crisis climática es una cuestión urgente que debe abordarse a escala mundial con la colaboración de todos los países”. La declaración que harán unirá las voces y los pensamientos de todos los participantes latinoamericanos.

*El movimiento Sail For Climate Action está haciendo un Crowdfunding con el que espera recibir donaciones para apoyar económicamente el viaje de otros participantes.

