Los ríos colombianos estrenan aliados alemanes

Uno de los Institutos de Gestión del Agua más importantes de Alemania acaba de aterrizar en Colombia para ayudarnos a gestionar mejor nuestros recursos hídricos. Lars Ribben, su director, habló con el blog El Río.

Por: María Paula Rubiano

Periodista Blog El Río y El Espectador

Lars Ribben lleva más de 20 años tratando de entender cómo manejar las aguas de los países tropicales y subtropicales. Su paso por países como Vietnam, Chile o Brasil lo han convertido en un experto en temas como hacerle frente a la escasez de agua, el acceso de agua y la contaminación.

Hasta septiembre pasado, Ribben jamás había trabajado en Colombia. Pero ese mes, el instituto que dirige, el Instituto de Gestión, Tecnologías y Recursos Naturales en Zonas Tropicales y Subtropicales en la Universidad Técnica de Colonia (ITT) firmó un convenio de cooperación con la organización The Nature Conservancy (TNC), con un único objetivo: mejorar la gestión y el monitoreo de los recursos hídricos en el país.

La idea es que, mediante diversas herramientas científicos, el equipo que dirige Ribben en Alemania, apoye el monitoreo y análisis de datos de tres fondos de agua del país, una estrategia que TNC viene impulsando desde hace varios años y que, básicamente, une a la empresa privada y al Gobierno para que le metan plata al cuidado de los puntos más delicados en los nacimientos de varios ríos importantes en el país. Si quiere entender mejor cómo funcionan los fondos de agua, puede leer esta nota sobre la iniciativa en Santa Marta.

Alejandro Calvache, coordinador de la estrategia de agua de TNC en Colombia, le contó a El Río que en el momento, hay tres candidatos de los seis fondos que ya existen en Colombia para hacer parte del convenio. Ribben, por su parte, comentó que la cooperación podría extenderse entre cinco y diez años, el tiempo necesario para “ver las variaciones e identificar tendencias” en los ríos.

“En más o menos un año vamos a tener un sistema de monitoreo montado”, dijo Ribben. El sistema puede usar herramientas tan diversas como satélites, drones, sensores localizados en las cuencas e incluso, información recogida por las comunidades aledañas.

Pero además, Ribben conoce la forma como se gastan -y a veces, se malgastan- los recursos destinados a salvar las aguas de países como el nuestro. No tiene pelos en la lengua a la hora de señalar lo que considera inversiones inútiles de recursos de cooperación, ni para explicar lo absurdo que le parece que un país como Colombia reduzca su presupuesto en ciencia. El Río conversó con Lars Ribben sobre estos y otros temas.

Primero, creo que hay que explicar para qué sirven hacer estos monitoreos en las cuencas de los ríos

El monitoreo debe apoyar el crecimiento de conocimiento sobre los procesos y funcionamiento de una cuenca, para tomar mejores decisiones allí. Entonces, si por ejemplo después de analizar los datos se encuentra que una decisión o una inversión del pasado fue exitosa, puede decirle a los tomadores de decisiones que esta inversión puede repetirse, o que vale la pena continuar con ese esfuerzo.

Después de trabajar tantos años con países tropicales, ¿qué problemas ve usted que se repiten una y otra vez a la hora de gestionar nuestras aguas?

Hay un problema muy típico y es que las instituciones que miden o deben medir muchas veces están pensando en simplemente hacer el monitoreo en ciertos lugares y ya. Pero se les olvida que deben implementar un sistema que esté teniendo en cuenta la información se necesita para tomar decisiones.

¿Cómo así?

Sí, no se trata de empezar a medir cualquier cosa, sino que hay que ver qué información necesitamos sobre una cuenca específica. Por ejemplo: si queremos medir qué tan importante es la vegetación a la hora de regular la forma como las lluvias afectan el caudal de un río, o por ejemplo las funciones de los ecosistemas de ribera para proteger el río de la contaminación que puede llegarle por los insecticidas y químicos que le echan a los cultivos cercanos.

¿Y en inversión cómo estamos?

Esa es otra dificultad. Siempre se piensa en proyectos de un año o máximo tres años, pero muchas veces esos resultados son olvidados y pocos años después otra institución comienza otro proyecto haciendo la misma cosa. Eso es algo que observamos en todo el mundo. Los bancos de desarrollo regional, las instituciones de apoyo de cooperación que hacen estos tipos de proyectos que, cuando los miras desde afuera, te preguntas porqué gastan tanto dinero en proyectos que ya se hicieron, y por qué no están colaborando con quienes ya tiene una base o una experiencia anterior. Yo pienso que a veces gastan el dinero de forma completamente inútil.

Habría entonces un problema grave de coordinación.

Al final, la crisis del agua es una crisis de gobernanza. No es una crisis de escases. Técnicamente podemos solucionar el recurso del agua, pero el problema es que hay diferentes instituciones para cada sector que no intercambian información. La cooperación, la coordinación y la comunicación son esenciales y requieren muchos recursos. Esas cosas son subestimadas y muchas veces no tenemos el recurso para esto.

En Colombia, el presupuesto que más se redujo para el año 2018 fue el de ciencia. Usted cómo científico de uno de los países más competitivos en este campo, ¿cómo lee esa decisión?

Como representante de una universidad para mí es una locura. En Alemania por ejemplo no tenemos muchos recursos naturales. No tenemos petróleo, ni nada, tenemos solamente las capacidades de nuestros ciudadanos y claro, queremos que tengan una vida buena y que estén educados para los retos del presente y el futuro. Para mí, educar y hacer ciencia en cualquier sociedad es el motor del desarrollo. No investigar crea una dependencia de las empresas extranjeras que vienen a aplicar sus tecnologías, pero como país siempre estás en manos del mercado internacional, y esto es muy peligroso.

