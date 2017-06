[GALERÍA] Cumaral, el pueblo que quiere decirle No al petróleo

El próximo 4 de junio, Cumaral, un pueblo a 20 minutos de Villavicencio, quiere convertirse en el segundo del país en decirle No a la exploración y explotación petrolera. Así difunden la iniciativa sus promotores.

Por: María Paula Rubiano

Periodista Blog El Río y El Espectador

Cuando uno recorre Cumaral, es común que la gente le diga que allí, en ese municipio del pie de monte llanero, “revienta agua en todas partes”. Al recorrerlo, no parece una exageración: en el paisaje se intercalan vacas, altos pastizales y lagos, esteros, pequeñas quebradas.

Por eso, cuando sus habitantes se entraron que el gigante indochino Mansarovar quería sacar petróleo del Bloque Llanos 69, que cubre el 35% del municipio, se organizaron para, de alguna manera, evitarlo.

Fue así como empezaron el proceso para adelantar la consulta popular que el próximo 4 de junio, decidirá si Mansarovar puede seguir explorando, y posteriormente explotando, los hidrocarburos del municipio. Además, se bloquearía la explotación en los otros cuatro bloques petroleros que el gobierno trazó en Cumaral.

El comité empezó a funcionar en una esquina del parque central del pueblo. Allí, durante los pasados dos meses, desde las siete de la mañana hasta las seis de la tarde, se escucharon sin parar los jingles que grabaron sus promotores. Han llevado la campaña a cada esquina del municipio: han recorrido las 12 veredas, con sus propios recursos, buscando el apoyo ciudadano.

Necesitan 6.000 votos para cumplir el umbral. Eso los preocupa, sobre todo, porque al igual que pasó en la consulta popular de Cajamarca, la Registraduría redujo a la mitad el número de mesas disponibles para el voto. “Para nosotros, eso fue como si nos dijeran por anticipado que no lo vamos a lograr”, dice Carolina Orduz, una de las líderes del Comité. No obstante, no desisitieron. El Río los acompañó un fin de semana para ver cómo se cocina el apoyo a una consulta.

