Así es como Santa Marta quiere acabar con sus sequías

Se acaba de lanzar el Fondo de Agua de Santa Marta, una estrategia público – privada para garantizar el acceso al agua de más de un millón de samarios. En 20 años habrá intervenido el 10% de las cuencas que surten de agua a Santa Marta y Ciénaga.

Por: María Paula Rubiano

Periodista Blog El Río y El Espectador

−En estos días ha llovido lo que no llovió en los últimos años− dice el conductor del vehículo, mientras se aferra al timón de la camioneta que sube a trompicones la carretera destapada y llena de lodo de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Claudia Vasco, directora del recién lanzado Fondo de Agua de Santa Marta y Ciénaga, cuenta que en la tarde del 30 de agosto, en toda la ciudad cayó un aguacero como hace años no caía: el estado de la carretera es prueba de ello, y los cerca de 30 barrios inundados también.

Pero si hace un año alguien le hubiera preguntado a un samario si le gustaría que cayera un aguacero, la respuesta habría sido un enérgico sí. ¿Por qué? En esa época, la ciudad se asfixiaba por falta de agua que vino de la mano con uno de los fenómenos del Niño más intensos de los últimos años.

La situación era crítica. En 2015, el caudal de los ríos Piedras y Manzanares, que abastecen a la ciudad, se redujo en un 90%. Según el alcalde Rafael Martínez, en enero de 2016, cuando todavía se sentían los coletazos de ese fenómeno infernal, la planta de tratamiento Mamatoco puso 80 litros de agua por segundo en el acueducto de la ciudad, cuando debería estar poniendo 800 litros por segundo.

La situación llegó a tal punto que la ciudad tuvo que exprimir al acuífero de Santa Marta: de 18 pozos, entre 2015 y 2016 se pasó a 54. El alcalde Martínez sabe que están sobreextplotando esa reserva de agua dulce y, aun así, las necesidades de agua son tantas que van a cavar otros 13 pozos.

Y, aunque ya no hay Niño, la situación no mejora. El alcalde Martínez señala que “actualmente, con lluvias, estamos en un déficit de 1.000 litros de agua por segundo”. Hay barrios a los que el agua llega unos cuantos minutos al día. Otros, especialmente en los sectores más pobres, ni siquiera tienen agua potable: La Dirección Nacional de Planeación (DNP) calcula que el 20% de la ciudad no tiene acueducto.

El problema de sequía de hace dos años fue tan extremo que puso a autoridades locales, empresarios y ciudadanos a buscar una solución definitiva. La primera salió de un estudio realizado por la Universidad de los Andes y Findeter, en la que se plantea la construcción de un tubo de 65 kilómetros que traiga agua del río Magdalena desde Barraquilla. La segunda nació en una serie de conversatorios organizados por la fundación de Tras la Perla de América, creada por Carlos Vives.

Allí nació la idea de crear un Fondo de Agua para la ciudad y para el municipio vecino de Ciénaga. ¿y eso qué es? en pocas palabras, una bolsa de recursos del sector público y privado que se suman para invertirse en la parte alta de los ríos que abastecen el agua de una o varias ciudades. En el caso de Santa Marta, el Fondo de Agua funcionará en la estrella hídrica de San Lorenzo, un lugar en las empinadas cumbres de la Sierra Nevada donde nacen los cinco ríos (Gaira, Manzanares, Piedras, Toribio y Córdoba) que abastecen a Santa Marta y a Ciénaga.

El Fondo de Santa Marta y Ciénaga, que es el sexto en crearse en el país, hace parte de un grupo de 22 fondos de agua que funcionan en toda América Latina, apoyados por los gobiernos locales, empresarios y por la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua (conformada por The Nature Conservancy (TNC), Fundación FEMSA Coca-Cola, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial).

Amanecer en la Sierra Nevada Santa Marta. / Foto: Timothy Boucher/TNC

Agua sí, pero no así

Los samarios están acostumbrados a vivir en dos extremos: con el agua al pecho o sin una gota. Alejandro Calvache, coordinador de la estrategia de agua de The Nature Conservancy (TNC) para el área andina, explica que esto se debe al carácter torrencial de los tres ríos que abastecen a la ciudad: el Gaira, el Manzanares y el Piedras. “Al bajar desde la Sierra directamente hasta el mar, estos ríos tienen una pendiente muy inclinada, lo que hace que sean muy sensibles al exceso o a la falta de agua”, dice.

Y si bien la geografía hace difícil el acceso al agua de Santa Marta, la deforestación ha agravado el problema. Según datos de TNC, el 85% de los ecosistemas de la Sierra Nevada han sido alterados por la deforestación causada por la siembra de coca, la urbanización y la llegada de ganado y cultivos, especialmente de café.

Esta es la cuenca del río Toribio, que baja de la estrella hídrica de San Lorenzo, ubicado en los picos de la Sierra Nevada. / Foto: Erika Nortemann/TNC

La deforestación no solo afecta la calidad del agua, que baja llega de sedimentos desde la montaña -cosa que se agrava en estos ríos rápidos, cortos y potentes- sino que afecta la cantidad: sin árboles que absorban el agua de las lluvias se dan los desbordamientos y, en épocas secas, no hay forma de que esos arboles liberen el agua de manera gradual para abastecer a las poblaciones de la cuenca baja. “El fondo busca asegurar que en la parte alta de los ríos de la estrella hídrica de San Lorenzo haya buena salud de los bosques”, explica Calvache.

Por eso, los Fondos de Agua se enfocan en conservar o recuperar la “infraestructura verde”: los bosques. Según Calvache, si el Fondo de Agua logra sus metas, en 2037 a Santa Marta llegarán 30 millones de metros cúbicos de agua adicionales cada año, y 219.692 toneladas de sedimentos menos. Además, reforestará el 10% de las cuencas medias y altas de los cinco ríos de la Estrella hídrica de San Lorenzo, lo que, en hectáreas, son más de 9.000.

Pero, ¿dónde sembrar esos árboles? ¿en qué hectáreas es mejor intervenir? Para responder esa pregunta, Alejandro Calvache y su equipo diseñan un modelo hidrológico en un computador que, teniendo en cuenta variables como el uso del suelo, las lluvias, la cobertura vegetal o el clima les dice qué lugares hay que priorizar.

“Eso está muy bien, pero lo hizo un computador en una oficina. Por eso tenemos que llegar a negociar con las personas en el territorio”, explica Calvache. Y, en el caso de la Sierra, la mayoría de esas personas son caficultores: se estima que el cinturón cafetero del Magdalena está compuesto por 5.200 fincas cafeteras que ocupan 80.000 hectáreas de la Sierra Nevada.

Víctor Cordera, quien dirige EcoSierra, una asociación que agrupa al 10% de los caficultores del Magdalena, dice que están dispuestos a trabajar con el Fondo pues “en la Sierra, a diferencia de otros lugares del país, hay una única cosecha de café en el año, por eso necesitamos proyectos alternativos que le den ingresos a los caficultores”.

Si bien 150 familias de EcoSierra están haciendo apicultura, los pagos por cuidar bosques o por reconvertir sus mono cultivos a café de sombrío son un incentivo importante para ellos. Por eso, los 6.500 asociados de EcoSierra serán los primeros en aliarse con el Fondo de Agua.

¿Y quién pone la plata?

Un Fondo de Agua, si bien es rentable, no es barato: solo para hacer los estudios de diseño de este fondo, la Fundación Mario Santo Domingo puso más de $1.000 millones. Según Adriana Soto, directora de TNC para el área andina, mantener funcionando el Fondo de Agua de Santa Marta y Ciénaga costará $1 millón de dólares al año. Por ahora, el Fondo tiene garantizado el funcionamiento de los primeros dos años.

A la fecha, los mayores aportantes han sido la Alcaldía de Santa Marta, seguida por el grupo Prodeco (encargados del puerto de carbón de la ciudad) y las fundaciones Tras la perla de América y la Fundación Mario Santo Domingo. El Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, y la Fundación Coca-Cola FEMSA también han apoyado al proyecto.

De acuerdo con TNC, el 77% de los recursos se destinarán a los proyectos con los caficultores de la Sierra Nevada, el 12% para monitorear que sí se estén llevando a cabo esas actividades y el otro 11%, para la operación, que estará a cargo de la Fundación ProSierra.

La idea es que este fondo se complemente con otro que cubriría los municipios de Aracataca y Fundación, dijo en el lanzamiento Adriana Soto. “Estamos conversando con la Federación Nacional de Cafeteros para esos municipios, porque nuestros estudios muestran que los puntos de recarga hídricas están justo donde están los cultivos de café”, explicó Soto.

Pero además del Fondo, la Autoridad Autónoma Regional, Corpamag, y los gobiernos locales deben ponerse las pilas para actualizar el POMCA (algo así como un POT para ríos) de estas cuencas. Además, deberá construirse la planta de tratamiento de Toribio que captará las aguas de los ríos Toribio y Córdoba. De cumplirse estas metas, el Fondo de Agua podría beneficiar a aproximadamente a 1’250.000 habitantes de las cuencas y de ambas ciudades.

Si quiere contactarse con nosotros escríbanos a: [email protected]

Twitter: @BlogElRio @Pau_erre